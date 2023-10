Belen, perché la showgirl era a Milano? La foto sui social che insospettisce i fan

Belen ha recentemente destato l'attenzione dei suoi numerosi fan su Instagram: nessuna foto con i figli o in costume da bagno. Questa volta, la showgirl è stata taggata in una foto che sembra essere stata scattata in un negozio di arredo artigianale a Milano.

La reazione dei fan

Questo ha scatenato una serie di speculazioni sulla sua vita e sul suo attuale stato di salute. Alcuni seguaci di Belen hanno iniziato a ipotizzare che la showgirl stesse cercando mobili e decorazioni per la casa che condividerà con il suo nuovo compagno, Elio Lorenzoni.

Belen cercasi

Secondo alcune indiscrezioni, la showgirl non starebbe molto bene al momento e si troverebbe a Brescia, dove vive il suo fidanzato Elio Lorenzoni. Sembrerebbe dunque strano che Belen sia a Milano, cercando arredamento, quando dovrebbe essere altrove. Inoltre, circolano voci secondo cui Belen sarebbe stata avvistata in una nota clinica privata a Padova. Tuttavia, la struttura non ha confermato né smentito questa notizia, contribuendo a creare ulteriore mistero intorno alla situazione della showgirl. Fino a questo momento, Belen Rodriguez non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito alla sua situazione o alla data esatta in cui è stata scattata la foto nel negozio di arredi. Questo ha alimentato ulteriormente la curiosità dei suoi fan e degli appassionati di gossip, che attendono con impazienza ulteriori sviluppi.

