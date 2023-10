«Belen in clinica a Padova», l'avvistamento e le prime indiscrezioni dopo il silenzio social

«Belen in clinica a Padova»: l'avvistamento sarebbe avvenuto pochi giorni fa. La showgirl, infatti, secondo la ricostruzione delle prime indiscrezioni, sembra che sia stata vista entrare in una nota clinica privata padovana. La clinica, contattata dal Gazzettino, non ha né confermato né smentito: «Non parliamo, non diamo informazioni sui pazienti». Ma c'è chi giura di aver visto la showgirl entrare nella clinica.



Belen, il silenzio sulla sua vita privata

Da oltre due settimane, la conduttrice non compare sui social se non per motivi lavorativi. Non è chiaro se si tratti della stessa clinica all'interno della quale è nata Luna Marì, la piccola avuta con Antonino Spinalbese. Da altrettanto tempo, però, proprio la piccola e il fratello Santiago sono con i rispettivi papà e la cosa aveva allarmato i fan che si chiedono che fine abbia fatto Belen Rodriguez.

Non è chiaro il motivo per cui Belen Rodriguez sia stata in una clinica a Padova.