Michelle Hunziker non si nasconde più: ecco le foto in compagnia del nuovo fidanzato Alessandro Carollo

Michelle Hunziker è stata paparazzata in compagnia del nuovo fidanzato con cui non si nasconde più. Si tratta di Alessandro Carollo, osteopata e fisioterapista dei vip. Il settimanale Chi ha sorpreso la showgirl svizzera con il dottore mentre andavano insieme al Forum di Assago, a vedere lo spettacolo di Checco Zalone “Amore+Iva”. Al termine della serata, la coppia si è diretta a casa della conduttrice.







Michelle Hunziker: nuovo amore

La relazione, finora tenuta nascosta ai media, è iniziata già da diverso tempo e i due risulterebbero molto legati. Michelle Hunziker pare fosse single da un anno, dopo la fine della relazione con Giovanni Angiolini. Mentre, dal canto suo, Alessandro Carollo era altrettanto single, forse da più tempo, anche se in passato il suo nome è stato accostato a quello di vip come Elisabetta Gregoraci (che non ha mai confermato) e Paola Barale, che è sua storica amica e cliente.



Alessandro Carollo, chi è

L'osteopata ama gli sport estremi, in particolare le moto di grossa cilindrata, e la conduttrice è una sportiva che ama l’avventura. «Si sono trovati», ha detto a Chi una persona vicina alla showgirl. E, proprio sulla sua moto, Michelle Hunziker si era scatta una foto negli scorsi giorni, lasciando appunto intendere che fosse in dolce compagnia.



Romano, 41 anni, appunto rinomato medico osteopata, Alessandro Carollo risulta essere tra i professionisti più accreditati nel settore: nei suo studio ha visitato personaggi da Belen Rodriguez a Renato Zero.

