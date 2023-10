Michelle Hunziker, la mamma Ineke: «Ecco quali sono i valori che ho insegnato a mia figlia»

di Redazione Web

Le donne della vita di Michelle Hunziker sono quattro. Ci sono le figlie: Sole e Celeste, avute da Tommaso Trussardi e la primogenita Aurora, nata dal matrimonio con Eros Ramazzotti. E poi c'è mamma Ineke. Ottant'anni, biondissima come la figlia, dopo la separazione dal marito (pittore, dal complicato rapporto con l'alcol) si è trasferita da Sorengo a Zuchwil, e poi in Italia per stare al fianco di Michelle.

«Good vibes servono sempre». Sono queste solo alcune delle parole che ha pronunciato Ineke Hunziker, in un video pubblicato sul profilo Instagram della figlia. Ma andiamo a vedere cosa ha detto nel dettaglio.

Michelle Hunziker, tenera mamma e nonna con figlia e nipotino: le foto commuovono i fan

Michelle Hunziker: «Ecco chi mi fa compagnia in questa giornata lontana da tutti»

Ineke Hunziker nelle ultime ore ha rivelato attraverso un video pubblicato su Instagram quali sono i valori che ha insegnato a sua figlia Michelle. «Bisogna imparare ad amare se stessi perché se lo fai riesci ad amare anche gli altri - ha sottolineato Ineke Hunziker -.

Ultimo aggiornamento: Domenica 15 Ottobre 2023, 11:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA