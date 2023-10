Belen mostra la sua nuova casa a Milano: le foto dell'attico super lusso, maxi terrazzo e veranda in vetro

di Redazione web

Belen Rodriguez è ufficialmente tornata. A dimostrarlo è la showgirl che dopo il silenzio social delle scorse settimane ha ripreso a condividere la sua vita privata e lavorativa con i fan. Questa volta, al centro del mirino social, c'è la sua nuova casa che, secondo le indiscrezioni pervenute nell'ultimo mese, dovrebbe essere il nido d'amore con Elio Lorenzoni, la sua nuova fiamma.



Nido d'amore, però, in costruzione, visto che un sopralluogo, nella giornata di ieri, con sorella Cecilia e mamma Veronica, ha mostrato ancora qualche lavoretto in corso. Ma per i fan è già un successo: «Il superattico è da sogno. Ma non è a Brescia?».





La nuova casa di Belen

La nuova casa di Belen ha conquistato tutti.

Un dubbio però, ha assalito tutti: «Ma non eri a Brescia?». La domanda sorge in seguito alle immagini condivide dalla showgirl con la sorella in un noto ristorante Milanese e poco dopo le foto della nuova abitazione. È possibile che i due abbiano preferito il capoluogo lombardo? A quanto pare sì, sullo sfondo infatti si notano i grattacieli milanesi di zona City Life.







Belen Rodriguez, come sta

