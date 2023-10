Corona, il figlio Carlos riabbraccia la mamma Nina Moric e attacca il papà: «In tv per i soldi e per il suo ego»

di Redazione Web

Nina Moric torna su Instagram e si mostra con il figlio dopo una lunga assenza. L'ex modella croata aveva spesso fatto riferimenti a Carlos e al fatto che fosse il suo unico grande amore.

Stando a quanto detto da Fabrizio Corona a Belve pare che i rapporti madre-figlio fossero gravemente compromessi. Carlos e Nina però hanno smentito l'ex paparazzo.

Madre e figlio

Nina Moric e Carlos Corona sono apparsi insieme nelle storie social della mamma. «Io non ce l'ho con il popolo di Instagram», dice il ragazzo, ma la Moric ridendo sottolinea: «Ce l'hai sempre avuta con il popolo di Instagram, pazzo». Ridendo il figlio precisa: «Loro ce l'avevano con me, mi dicevano ma tu hai i discorsi scritti. Non sono io che ce l'ho con voi ma voi con me, questa è la verità. Non è uno sfogo, il popolo di Instagram era accanito, torce e forconi, io dovevo andare al rogo, a testa in giù come Mussolini appeso, cose di altri mondi, sto scherzando, ma bisogna trovare un compromesso».

Nina si fa seria e cambia tono: «Chiunque ha parlato», con riferimento alle parole di Corona, e Carlos afferma: «Cosa vuoi da me?», e lei: «Bravo amore, cosa vuoi da me, la risposta più giusta che tu possa dire, perché gli altri parlano a vanvera.

La verità di Carlos

A quel punto Carlos spiega: «Chi ha parlato aveva interesse di andare in tv ed essere pagato e dire le cose per gratificare il suo ego. Io vorrei dire le cose come stanno, secondo me. Il problema è che la gente, anche per colpa mia, ha un'idea distorta delle cose. Quello che dicono che mia madre è sparita, non è così, e non c'è nessuna guerra in atto, nessuno ha offeso o insultato, c'è stato un grande chiacchiericcio. Io posso vedere mio padre, mia madre, quando voglio, siamo persone civili».

Poi aggiunge: «Non c'è nessun conflitto, quello che è stato riportato sono cose travisate, non sono cose attendibili. Non c'è stato nessun tipo di furto, potete crederci o no, io non ci ricavo nulla. Comunque voglio dire che l'importante è fare le cose con libertà e spontaneità, perché uno se lo sente e lo vuole fare».

Sembrano discorsi confusi quelli di Carlos, ma il messaggio finale resta chiaro, smentire l'intervista del padre a Belve. Il tutto si conclude in modo ironico con il figlio di Corona che dà un messaggio al "popolo di instagram": «Sapete che il sonno è importante, cara gente che lavora e fatica, buonanotte e un abbraccio»

