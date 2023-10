Scommesse, Corona si ferma: «Niente più rivelazioni fino a Inghilterra-Italia». Martedì l'intervista dalla De Girolamo

di Redazione web

Le rivelazioni a puntate di Fabrizio Corona, per ora, si fermano. Ad annunciarlo è lui stesso in un post sul suo profilo Instagram, in cui fa sapere che le prossime "bombe" arriveranno martedì sera, dopo la partita della Nazionale in Inghilterra, quando sarà ospite della trasmissione Avanti Popolo condotta da Nunzia De Girolamo su Rai3.

Corona attacca Selvaggia: «Dillinger un sito trash? Tu chiedi soldi ai follower per un corso tarocco»

Corona svela la fonte: «È lo zio di un ex calciatore dell'Inter». Il giro: coinvolti altri 10 giocatori

Niente più nomi per Corona

Nei giorni scorsi le rivelazioni di Corona dopo che era esploso il caso Fagioli (il calciatore della Juventus implicato nelle scommesse), con l'ex paparazzo dei vip che aveva fatto i nomi di Niccolò Zaniolo, Sandro Tonali e Nicola Zalewski, avevano portato un vero e proprio terremoto anche in Nazionale: Zaniolo e Tonali avevano lasciato il ritiro di Coverciano, togliendo due pedine fondamentali a Luciano Spalletti in vista della doppia sfida con Malta e Inghilterra di stasera e martedì.



Ora Corona, che inizialmente aveva annunciato per le 16 di oggi nuovi nomi di calciatori coinvolti, fa un passo indietro e cambia idea: «Il sito Dillinger News non pubblicherà più nulla sul caso scommesse fino a martedì sera, dopo la partita della Nazionale.

Le fake news

Sempre sul sito Dillinger News, la redazione fa sapere poi che le foto che girano sui social in queste ore, che vedono due ragazzi che sembrano Tonali e Berardi in un casinò davanti a una slot machine, e un presunto documento, sono dei falsi. «Sta circolando una marea di materiale fake e delle foto inutili che non hanno niente a che vedere con l'inchiesta giornalistica che abbiamo condotto noi - si legge nel post - Questa prima foto postata è un documento falsificato e le foto seguenti sono foto che non hanno niente a che vedere con l’inchiesta. Dillinger sta conducendo un’inchiesta seria e professionale. Vi pubblichiamo queste foto per farvi capire che non hanno nessun collegamento con la nostra inchiesta. Noi siamo persone serie»

