Fabrizio Corona e il caso scommesse: «Non solo giocatori». Il nuovo annuncio alle 16

Fabrizio Corona sta scuotendo il mondo del calcio a suon di anticipazioni sui nomi di calciatori coinvolti in un giro di scommesse illecite prima ancora che emergano atti di indagine a prova dell'effettivo coinvolgimento. L'ultimo, in ordine cronologico, è quello di Nicola Zelewski, che fino ad oggi non è indagato dalla Procura di Torino nell'inchiesta sulle puntate illecite su piattaforma on line. Ma l'ex re dei paparazzi ha sin dal principio annunciato di avere «50 nomi» da fare, e una nuova "bomba" potrebbe arrivare sabato pomeriggio.

Corona, la nuova anticipazione

Corona ha infatti dato appuntamento, tramite una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, alle 16. «Non solo giocatori», scrive. A quanto pare, il riferimento potrebbe essere a un nuovo nome coinvolto nel caso scommesse, e che questo non appartenga a un calciatore. Resta da capire se si tratti di una figura legata al mondo del calcio, o completamente estranea a esso. Corona, al Corriere, ha parlato del coinvolgimento di 5-6 procuratori e alcuni presidenti: potrebbe essere tra questi il nome in arrivo.