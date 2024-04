N'Dicka, De Rossi attacca Lotito: «Ha sbagliato, non può rinfacciarci non fosse grave. Sul recupero non voglio l'effetto Florida»

«Stavolta ha sbagliato, forse gli è sfuggito un colpo a vuoto. C'era la sensazione che fosse qualcosa di molto grave. Per fortuna poi non lo è stato, ma penso nessuno debba rinfacciarcelo». Daniele De Rossi non ci sta e risponde a tono al commento fuori luogo del presidente della Lazio e senatore di Forza Italia Claudio Lotito che ieri, durante il Consiglio Nazionale del suo partito, si è lasciato andare aù una provocazione forte: la Roma, dopo che il suo giocare Evan N'Dicka si è accasciato a terra toccandosi il cuore, ha «fermato una partita per un codice giallo».

Per poter assicurare tutti che il difensore giallorosso fosse stato vittima "solo" di un trauma toracico era servito tempo, e gli esami dell'ospedale. Ma per il vicepresidente della Lega al Bluenergy Stadium «si poteva ricominciare a giocare la sera stessa».