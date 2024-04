Eutanasia il giorno della finale di Europa League, Edoardo in lacrime per la Roma: «Vincete quella coppa». Anche De Rossi cerca il tifoso

di Francesco Balzani

Una telefonata straziante, un messaggio che non ha lasciato indifferente la Roma. Edoardo è un suo giovane tifoso e chiede la conquista di quell’Europa League scippata lo scorso anno. E fin qui niente di diverso da tante altre richieste. Ma per Edoardo purtroppo sarà l’ultima possibilità di vedere una finale della sua squadra. A spiegarlo è il ragazzo in una telefonata alla trasmissione Te la do io Tokyo su teleradiostereo.

«Ciao sono Edoardo, non vorrei parlare della partita con l’Udinese», esordisce. Poi il clima cambia: «Sono un malato terminale, non so quando morirò ma la qualità della vita è quella che è. Quindi ho deciso di andare in Svizzera». Il gelo. Ovviamente per l’eutanasia.

Alla ricerca di Edoardo

Poi aggiunge con un sorriso amaro misto a lacrime: «In Svizzera sono strani, ti danno appuntamento e avevo solo due date disponibili.

Fatica a parlare Edoardo. Lo speaker prende la parola per rincuorarlo. Poi la conclusione: «Vincete quella coppa del c…. Per favore». Il messaggio fa il giro dei social e arriva a Daniele De Rossi. Che lo gira alla società, a quel punto tutti si attivano per ritrovare Edoardo. Sui social nascono appelli, in radio lo stesso.

Anche senza una finale, Edoardo merita qualcosa di speciale.

