Roma-Bayer Leverkusen, De Rossi verso la difesa a tre: ballottaggio Smalling-Llorente. Davanti torna Lukaku

È il momento delle scelte. Daniele De Rossi ha il quadro completo davanti a sé dopo tre giorni d’allenamento e i recenti recuperi di Smalling e Lukaku. Il difensore, dopo lo stop di Udine, può permettergli di schierare la difesa a tre, mentre il ritorno del belga al centro dell’attacco darà più profondità alla squadra.

Roma-Bayer Leverkusen, dove vederla in tv e streaming. Probabili formazioni: Lukaku c'è

Roma-Bayer Leverkusen

De Rossi nella conferenza stampa di ieri, non ha chiuso all’ipotesi di schierare tre centrali: due sono certi (Mancini e Ndicka), il terzo sarà uno tra l’inglese e Llorente. Sulla corsia di destra, invece, potrebbe tornare El Shaarawy (Celik è squalificato, Kristensen è fuori lista), mossa che ha svoltato la gara di San Siro contro il Milan. A sinistra dovrebbe partire Spinazzola, anche se ha giocato contro il Napoli sabato scorso.

L'attacco

In attacco Big-Rom e Dybala, con Paulo che avrà la licenza di muoversi a tutto campo per dare imprevedibilità alla manovra. L’alternativa è giocare con la difesa a quattro, fare a meno di un centrale e piazzare sulla fascia destra Karsdorp. Ipotesi per il momento remota sia per le recenti prestazioni dell’olandese, sia per l’assetto troppo sbilanciato.

