Fabrizio Corona svela la fonte sulle scommesse: «È lo zio di un ex calciatore dell'Inter». Il giro: coinvolti altri 10 giocatori

«Sto spaccando l'Italia», dice fiero Fabrizio Corona parlando delle anticipazioni dei nomi di calciatori coinvolti nel giro di scommesse illecite che hanno portato alla consegna dell'avviso di garanzia a Zaniolo e Tonali mentre erano a Coverciano: «Non sarebbero mai andati lì se Dillinger non avesse fatto i nomi. Loro li sapevano ma avrebbero aspettato la partita dell’Italia», la considerazione dell'ex paparazzo ora alla guida del sito di informazione dal quale dirama le scottanti anteprime. Ma chi è la sua fonte? L'ipotesi fatta negli ambienti investigativi di Torino è che si tratti di una talpa in ambienti romani, ma è stato lo stesso Corona a fornire un primo identikit.

Corona, chi è la fonte

Durante una conversazione con il Corriere della Sera, Fabrizio Corona ha anticipato che il nome della sua fonte sarà reso pubblico a breve: «Dirò tutto al programma di Nunzia Di Girolamo, subito dopo la partita (della Nazionale, ndr). Faremo altri nomi e sveleremo la nostra fonte delle notizie… è lo zio di un ex calciatore dell’Inter di Mourinho, amico intimo di Mario Balotelli. Mario è un mio amico, è venuto tante volte qui da me, era scioccato dalle prove che gli ho dato… lo zio racconta che suo nipote si era trasferito a Roma e poi ha aperto una bisca. Tutto verificato». Come ha sottolineato Corona, non vi sarebbero talpe tra gli investigatori, ma si tratterebbe soltanto di «lavoro giornalistico».

Altri 10 calciatori

«Sappi che sono coinvolti almeno altri 10 calciatori, 5-6 procuratori e ci sono pure le bische clandestine».

