Scommesse, cosa rischiano i calciatori? Dalla pena massima ai patteggiamenti. Anche i club possono finire nei guai

Scommesse, cosa rischiano i calciatori coinvolti? Una squalifica non inferiore ai tre anni, ma che può arrivare anche alla radiazione. Ecco cosa rischiano i giocatori coinvolti nella vicenda delle scommesse: finora sono tre quelli di Serie A coinvolti (Fagioli, Tonali e Zaniolo, ma dall'inchiesta, però, potrebbero emergerne anche degli altri - Fabrizio Corona ha già fatto il nome anche del romanista Nicola Zalewski). La procura federale della Figc, guidata da Giuseppe Chiné, si è attivata per condurre la propria indagine che potrà poi portare o no a una sanzione.