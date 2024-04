Francesco Oppini: «Bella ma stitica, questa è la Juventus di oggi: domina la partita ma non segna col Milan»

di Francesco Oppini

Bella ma stitica, questa è la Juventus di oggi: domina la partita ma non segna e Juventus Milan finisce 0-0. Abbiamo buttato un’altra occasione, anzi, direi l’ennesima. Da febbraio in poi questa squadra è stata risucchiata da una negatività statica, fisica e mentale che ha coinvolto a rotazione tutta la rosa bianconera, questo soprattutto nelle partite in cui la squadra di Allegri ha ben performato senza però per l’appunto trovare ciò per cui si lotta quando sei alla Juventus: la vittoria.

Un ultimo sforzo

Mancano adesso quattro partite alla fine della stagione in Serie A e per quanto la corsa Champions per la prossima stagione sembri abbastanza definita e chiara, non è mai detta l’ultima parola e con Roma, Atalanta e Bologna che corrono così, stare tranquilli e abbassare il livello di attenzione sarebbe imperdonabile, anche perché nelle ultime quattro, i bianconeri sfideranno fuori casa due di queste tre squadre, ovvero Giallorossi ed i felsinei.

