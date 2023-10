Scommesse, la (presunta) fonte di Corona: «Zalewski? Ho inventato tutto per i soldi, mi avrebbe dato 20mila euro»

di Redazione web

«Sono la fonte di Fabrizio Corona, su Zalewski ho inventato tutto». Occhiali da sole, berretto e braccia tatuate, il presunto informatore di Corona prende il microfono durante il podcast Cerbero e smonta un pezzo del caos scommesse, alimentato dall'ex paparazzo. L'uomo parla con Mr. Marra (nuovo socio di Fedez in Muschio Selvaggio) e ritratta sul caso che ha coinvolto il giocatore della Roma, che non risulta indagato, a differenza dei colleghi Fagioli, Tonali e Zaniolo.

Cosa ha detto la fonte di Corona

L'uomo si presenta come informatore di Corona, la sua voce è stata diffusa dall'ex paparazzo sul suo canale Telegram. «Zalewski gioca», gli diceva.

il contatto di Corona smentisce tutto riguardo a Zalewski dichiarandolo innocente, ora live al Cerbero Podcast 👇🏼pic.twitter.com/KzxhiVmfBt — Calcio con la F Out Of Context (@FutbolOOC) October 16, 2023

«L'ho fatto per i soldi»

«L'ho fatto per la notorietà e per i soldi», dice a Corona e ribadisce nel podcast. «L'informazione è fasulla, non ho nessuna prova, parlo completamente a vanvera. Cosa speravo? Mi aveva detto che ci saremmo visti a Roma e avremmo parlato del compenso, 20mila euro per un'informazione senza arte né parte. Ho capito che è immorale».

