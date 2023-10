Calcio e scommesse, che succede ora? «Copia dei cellulari per acquisire le chat, poi gli interrogatori». Cosa sappiamo

Fabrizio Corona, le scommesse e il mondo del calcio che trema: cosa succederà ora? Chi si aspettava a breve una sfilata di volti noti del calcio davanti agli uffici della Procura di Torino dovrà attendere. Almeno fino a quando i magistrati avranno acquisito e vagliato le chat in cui potrebbero esserci elementi utili all'indagine sulle scommesse.

Zaniolo, la mamma e quelle strane rapine a Roma: il caso scommesse riaccende i riflettori

Fagioli, spunta la chat con Bonucci: «Sapeva della sua "malattia"». Indagini su due compagni

Quelle scommesse su siti privi di licenza che potrebbero diventare un piccolo contrattempo dal punto di vista legale, ma un gigantesco scoglio per la carriera dei calciatori coinvolti (per ora si contano tre indagati) se effettuate su eventi sportivi, sbattendoli all'improvviso fuori dal campo e per tempi non di poco conto.