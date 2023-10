Belen Rodriguez "sparita" dai social, Santiago e Luna con papà, zia e nonni. Cosa sta succedendo?

di Redazione Web

Belen Rodriguez continuna a preoccupare. La showgirl argentina è sempre più assente dai social, sono settimane che non posta più una sua foto, se non legata a qualche pubblicità, e condivide solo contenuti con parole, frasi e canzoni. La stessa Belen aveva fatto sapere in alcuni commenti su Instagram che per lei non era un periodo facile, ma a quanto traspare proprio dai social sembra che la situazione sia più preoccupante di quanto si era pensato.

I rumors

I rumors che si rincorrono sul web da giorni vogliono che Belen trascorra ormai le sue giornate lontano da casa, insieme a Elio Lorenzoni, il nuovo compagno. Pare che la Rodriguez si sia presa una "pausa" anche dai suoi figli, Santiago e Luna Marì, a causa delle sue condizioni di salute che, a quanto sembra, non le permetterebbero di essere presente come madre come lei desidera. Si tratta ovviamente solo di rumors, ma a quanto emerge dai social, la sua presenza con i bambini pare essere decisamente inferiore.

I figli

Il piccolo Santiago si vede quasi tutte le mattine nelle storie di nonna Veronica Cozzani, mamma di Belen, che lo accompagna a prendere il bus, o spesso con suo papà, nonostante i tanti impegni lavorativi di De Martino.

