Stefano De Martino, compleanno infinito: festa a Napoli, super torta e il messaggio... imbarazzante

di Redazione web

Stefano De Martino ha spento, ancora, le candeline! Questa volta con i suoi amici di Napoli, dove si trova in questi giorni per le prove del suo programma Bar Stella e del suo spettacolo teatrale "Meglio Stasera". Tra gli invitati c'era anche Biagio Izzo e le risate non sono mancate. La cena si è svolta da "Concettina ai Tre Santi" e la torta era molto particolare, soprattutto quella dove il pasticcere ha voluto scrivere un messaggio molto chiaro ed esplicito...

Andiamo a leggere cosa hanno scritto sulla torta di compleanno di Stefano De Martino.

Stefano De Martino, la cena di compleanno (con gli invitati) svelata dagli amici: lo sfottò per la nuova relazione

Stefano De Martino, il compleanno (senza Belen) e la dolce dedica a Santiago: «Grato d'averti nella mia vita»

In un video girato dagli amici di Stefano De Martino lo immortala accanto a Biagio Izzo, mentre ridono e guardano curiosi il pasticcere che scrive di proprio pugno un messaggio molto esplicito e goliardico: «Viva la fi*a»

Il conduttore, imbarazzato, ride insieme al suo collega Biagio, mentre gli altri continuano a festeggiare e brindare ai suoi 34 anni.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 5 Ottobre 2023, 21:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA