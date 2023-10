Stefano De Martino, la sorella Adelaide presto mamma: sui social spunta il commento della nonna (ma non lo ha mai fatto per Santiago)

di Redazione Web

Adelaide De Martino, sorella di Stefano De Martino, sta per diventare mamma. Mancano poche settimane e la sorellina dell'ex ballerino di Amici abbraccerà per la prima volta il suo bambino. La giovane mamma ha condiviso diversi scatti della sua gravidanza sui social, ma uno degli ultimi ha colpito molto, soprattutto per uno dei commenti che è apparso sotto. Maria Rosaria Scassillo, riservatissima mamma dei De Martino, ha scritto alla figlia: «Ti aspetto piccolo amore di nonna».

Il post

Adelaide è in attesa del suo primo figlio, a quanto pare un maschietto, dal compagno Diego Di Domenico.

La riservatezza

Per Maria Rosaria si tratta del secondo nipotino che arriva a distanza di dieci anni da Santiago, figlio del suo primogenito e di Belen Rodriguez. La mamma di De Martino, così come suo marito, da quando la popolarità di Stefano è aumentata si è sempre tenuta lontana da schermi e social, per evitare forse di aggiugere ulteriore gossip a quello che già è intorno alla sua famiglia. Con la figlia, meno nota, si è invece lasciata andare.

