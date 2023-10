Totti e Noemi allo show di Pio e Amedeo, i comici gelano la coppia: «Ma tu si content?». La risposta dell'ex calciatore

di Redazione Web

Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno partecipato come pubblico allo show di Pio e Amedeo al Teatro Brancaccio di Roma. Il duo pugliese, notandoli in sala non ha saputo resistere alla tentazione di fare qualche battuta delle loro, peccato che una di queste abbia creato nella coppia un certo imbarazzo. I due hanno iniziato in modo soft con qualche battutina per poi sferrare un colpo finale.

Le battute

Ovviamente il tema preferito è stata la separazione tra Totti e Ilary Blasi. Pio e Amedeo hanno dato vita a una gag spontanea, tra battute e risate del pubblico: «Totti e Lino Banfi? È L’allenatore nel pallone 4?», hanno esordito facendo riferimento al fatto che il comico era seduto anche lui in platea proprio accanto all'ex campione della roma. Poi Pio si è avvicinato a Noemi Bocchi e si è lasciato sfuggire un’altra frecciatina: «Anche tu a scrocco da Francesco».

Imbarazzo in sala

Nulla di inaspettato, infatti i due hanno continuato a ridere. I comici hanno però insistito, facendo inizialmente i complimenti al Pupone: «Sei sempre un bell’uomo», poi la stoccata finale per salutare Noemi Bocchi. «Ma tu si content?», ha aggiunto Amedeo, mentre Totti annuiva «Da quando hai cacciato Ilary…», con un chiaro riferimento alla Blasi.

