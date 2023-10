Ilary Blasi, la figlia Isabel alle prese con le lezioni di pianoforte. Il dettaglio non passa inosservato

di Redazione web

Ilary Blasi è tornata dalla sua piccola fuga in Germania insieme al compagno Bastian Muller dove ha festeggiato l'Oktoberfest, tra vestiti tradizionali, boccali di birra e le boxer braids (un tipo di trecce, hair look), la sua nuova passione.

Al suo rientro a casa, Ilary ha iniziato la settimana con una bella lezione di pianoforte per la figlia Isabel.

Nella storia Instagram condivisa con i fan, un dettaglio indossato dalla piccola di casa non è passato inosservato e i tifosi romanisti sono impazziti.

Il dettaglio

Isabel Totti ha iniziato a seguire le lezioni di pianoforte proprio ieri e, nella storia condivisa da mamma Ilary Blasi, i fan della Roma hanno trovato un dettaglio che li ha fatti impazzire.

La piccola di casa, infatti, indossava un maglietta a maniche lunghe della squadra di calcio, la Roma, di qualche anno fa.

Il legame con la Roma

La famiglia Totti avrà sempre un forte legame con la squadra di calcio che per anni è stata capitanata proprio da Francesco Totti, il loro unico Capitano. L'ex calciatore tutt'ora è solito andare allo stadio insieme ai figli e alla nuova compagna Noemi Bocchi per sostenere i giocatori e i tifosi.

