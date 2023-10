Chanel Totti, lo sfogo social: «Amate più che potete. La vita può togliervi tutto»

di Redazione web

Chanel Totti si è lasciata andare ad uno sfogo sui social. La figlia di Ilary Blasi e Fracesco Totti ha condiviso nelle sue Instagram stories delle frasi che hanno destato qualche perplessità tra i fan. Mentre trascorre qualche giorno di vacanza, all'insegna della fine di quest'estate, la 16enne si è aperta con i suoi follower.

Col caldo che fatica ad abbandonarci e che le ha consentito di godersi, mare e sole, una riflessione ha lasciato tutti senza parole. Ecco cosa ha scritto la figlia adolescente dell'ex coppia Blasi-Totti.

La frase che ha preoccupato i fan

Non è chiaro a cosa o a chi si riferisse la figlia 16enne di Francesco Totti e Ilary Blasi, ma quelle frasi hanno preoccupato tutti. «Amate più che potete.

Chanel Totti: «Che succede?»

«Che succede?», si stanno chiedendo i fan sui social che intanto cercano di capire a cosa si potesse riferire. Si è trattata di una riflessione che non è comune per una giovane donna che, secondo i suoi follower, non dovrebbe lamentarsi di niente: fidanzato e vacanze di lusso, grazie ai genitori che le consentono uno stile di vita al di sopra delle possibilità delle sue coetanee, c'è chi ha ipotizzato che a creare proccupazione sia proprio il divorzio mediatico in corso tra mamma Ilary e papà Francesco e, con esso, anche quella che è la conseguente notorietà che ne è scaturita.

