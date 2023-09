Totti, il regalo di compleanno inaspettato: il fuoriprogramma in Cina che coglie di sorpresa l'ex di Ilary Blasi

Francesco Totti è stato il protagonista indiscusso durante la sua visita in Cina, dove è stato accolto con entusiasmo travolgente dai tifosi locali. L'ex capitano della Roma si trovava a Wuhan per un evento e ha catturato l'attenzione di tutti presenti. La platea, composta principalmente da sostenitori giallorossi, è esplosa in cori di gioia in suo onore.

Un momento particolarmente emozionante è stato quando un tifoso è salito improvvisamente sul palco per abbracciare Totti, dimostrando l'incredibile affetto dei cinesi per l'ex calciatore italiano. Questo straordinario episodio è stato documentato da Liz Liang, un'influencer con 278mila follower su Instagram, che ha viaggiato per ben 1000 chilometri solo per vedere Totti. Il video condiviso da Liz Liang è diventato virale e ha catturato l'attenzione di tutti per la passione dei tifosi cinesi.

Nonostante Totti abbia smesso di giocare da diversi anni, il suo nome continua a suscitare un amore smisurato in Cina, come dimostrano i cori e gli applausi che ha ricevuto.

