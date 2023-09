Chanel Totti, il messaggio misterioso d'auguri a papà Francesco: «Solo noi sappiamo»

di Redazione web

Chanel Totti ha dedicato un dolce pensiero a papà Francesco in occasione del suo 47esimo compleanno che cade proprio oggi, mercoledì 27 settembre. La secondogenita dell'ex capitano della Roma è molto attiva sul proprio profilo Instagram ed è anche molto legata al padre che, spesso, cita sui suoi social.

Se da una parte i fan del Pupone si sono inteneriti vedendo gli scatti postati da Chanel, dall'altra, alcuni si sono chiesti il motivo per cui Noemi Bocchi non abbia ancora postato nulla sul proprio profilo.

Gli auguri di Chanel a Francesco Totti

Chanel Totti, per augurare un buon compleanno a papà Francesco, ha pubblicato due teneri scatti insieme a lui e al fratello maggiore Cristian Totti. Le immagini riportano a tempi ormai passati dove tutto era diverso da com'è adesso. Infatti, l'ex calciatore era ancora sposato con Ilary Blasi, nella prima foto, la figlia più piccola, ovvero Isabel non era nemmeno nata e nel secondo scatto, camminava appena.

A corredo delle immagini, Chanel ha scritto semplicemente: «Auguri, solo noi sappiamo» con tanto di cuore rosso e in sottofondo una delle canzoni più famose di Tiziano Ferro, "E fuori è buio".

Il mancato post di Noemi Bocchi

La giornata del 27 settembre è cominciata già da più di qualche ora e nel profilo di Noemi Bocchi non è ancora comparso nessun post di auguri per il suo compagno Francesco Totti. I fan si sono chiesti il motivo di questa mancata dedica, dato che, quando lei ha compiuto gli anni ad agosto, lui ha pubblicato una romantica storia a mezzanotte e un minuto. La coppia, in questo periodo, dovrebbe essere serena ma, spesso, i "non segnali" sui social sono campanelli d'allarme.

