Cristian Totti dal calcio alla moda: apre un negozio di abbigliamento e la sorella Chanel lo 'sponsorizza' così

Cristian Totti ha deciso di tenere aperte tutte le porte verso il successo, dal calcio alla moda con l'inaugurazione di un nuovo negozio di streetwear. Il figlio di Francesco Totti ha dato inizio alla sua nuova avventura nel Frosinone primavera, ma l'esordio non è stato dei migliori a causa di alcuni attacchi da parte degli hater sulle sue condizioni fisiche. Papà Francesco è intervenuto prontamente verso chi insultava il figlio per l'aspetto fisico con un sonoro «Siete il nulla».

Cristian Totti, adesso, è pronto ad immergersi in una nuova sfida, questa volta nel campo della moda con due dei suoi più cari amici. Andiamo a scoprire qualcosa in più.

Cristian Totti e il brand di moda

Cristian Totti sta per inaugurare il suo primo negozio di abbigliamento, creato insieme ai suoi amici. Un'avventura insolita per chi pensava che avrebbe dedicato la sua vita solo ed esclusivamente al calcio, ma, evidentemente, mamma e papà gli hanno insegnato ad investire in più settori.

La sorella Chanel Totti è sempre pronta a sostenere la famiglia e, in questo caso, il fratello maggiore e la sua nuova attività, con storie su Instagram per pubblicizzare il brand di abiti di abbigliamento sportivi.

