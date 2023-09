Chanel Totti e Cristian Babalus, è crisi? Lui cancella le foto insieme

di Redazione web

Chanel Totti e Cristian Babalus si sono lasciati? La storia d'amore tra la figlia di Ilary Blasie Francesco Totti e il giovane ragazzo sembrerebbe essere giunta ai titoli di coda. Cristian Babalus ha cancellato le foto insieme a Chanel dal suo profilo Instagram e i fan hanno iniziato a preoccuparsi.

Che cosa sarà mai successo tra i due? Andiamo a scoprire qualcosa in più.

I sospetti sulla crisi tra Chanel e Cristian

Erano giorni che non si vedevano insieme, ma i sospetti su una presunta aria di crisi non ci sono mai stati, almeno fino ad adesso. D'altronde lui ha passato la maggior parte dell'estate con lei e la sua famiglia, tra vacanze in Puglia e fughe a Ponza. Alcuni hater lo avevano criticato molto per aver trascurato la figlia Kylie avuta dalla sua precedente relazione con Martina De Vivo.

Cristian ha trascorso, quindi, alcuni giorni con la figlia e le ha dedicato numerose storie su Instagram e post dove è chiaro: lei è «l'unica», l'amore della sua vita. Proprio quest'ultima storia con la canzone in sottofondo ha suscitato il dubbio di una rottura con Chanel. Che sia realmente finita tra i due? O solo una crisi passeggera?

