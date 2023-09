Chanel Totti e Cristian Babalus, super yacht in Costa Azzurra a 16 anni. Valanga di critiche: «Vai a lavorare»

di Redazione Web

Ancora pioggia di critiche per Chanel Totti e il fidanzato Cristian Babalus. La secondogenita di Francesco Totti e Ilary Blasi continua a godersi il suo viaggio sullo yacht lussuosissimo di famiglia. Ma qualcosa adesso è cambiato. I due piccioncini si trovano in una delle perle della Costa Azzurra, Cannes, in Francia. D'altronde, ogni città ha il suo profumo: Roma sa di pini marittimi, Genova di mare, Cannes alla mattina ha il profumo dei croissant e baguette, la sera quello dei fiori. Ciononostante, la 16enne ha pubblicato una carrellata di foto sul suo profilo Instagram, molto «aesthetic» che mettono in mostra prevalentemente lo yacht. Gli hater così non ci hanno pensato due volte a lasciare qualche commento pungente a corredo del post. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Chanel Totti e Cristian Babalus, yacht di lusso a Montecarlo. Gli hater: «Hai sedici anni, non vai a scuola?»

Numerosissimi sono stati i commenti dei follower di Chanel Totti a corredo del suo ultimo post che ha pubblicato sul suo profilo Instagram. «Vai a lavorare, minorenne senza genitori», ha scritto un hater.

«Ma chi è quello scappato di casa del suo fidanzato? Non capisco il senso di queste foto», ha scritto un altro hater. E ancora: «Questa non lo nasconde neanche al papà. Mostra tutto sui social. Povero Francesco. Quanto sono cafoni, lui è imbarazzante. Poveretto».

Ultimo aggiornamento: Sabato 30 Settembre 2023, 21:35

