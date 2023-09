Chanel Totti, viaggio a Montecarlo con il fidanzato Cristian Babalus. L'hotel da 1.200 euro a notte: «Il mio posto preferito»

di Redazione web

Chanel Totti (16 anni) e Cristian Babalus (20 anni) sono partiti in tarda notte per la loro fuga d'amore. Dopo aver trascorso la serata prima a casa di Francesco Totti per festeggiare il suo compleanno e i 47 anni con una cena organizzata da Noemi Bocchi con amici e familiari, Chanel e Cristian hanno deciso di prendersi del tempo da trascorrere insieme solo loro due in uno dei posti preferiti della figlia del Capitano.

Andiamo a scoprire qualcosa in più sull'hotel dove hanno alloggiato i due innamorati.

Le voci su una presunta crisi tra Chanel Totti e Cristian Babalus si erano fatte vive dopo che in molti avevano notato che il ragazzo aveva rimosso alcune foto dal suo profilo social. Ma questi rumor sono stati smentiti immediatamente dai due con una fuga d'amore a Montecarlo, all'Hôtel de Paris Monte-Carlo, dove una sola notte di alloggio può arrivare a costare oltre 1.200 euro.

La vista dalla camera scelta dai ragazzi è incredibile: si affaccia sulla città, regalando un panorama di luci e stelle.

