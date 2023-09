Totti e Noemi alla partita di Cristian, i due scoprono che c'è anche Ilary. L'amico di Francesco: «Vi svelo come ha reagito»

di Redazione Web

Francesco Totti si è presentato insieme alla sua compagna Noemi nei giorni scorsi allo Stadio Tre Fontane per veder giocare il figlio Cristian. Proprio in quell'occasione, la nuova compagna dell'ex calciatore è stata beccata a sbirciare il profilo di Ilary Blasi, anche lei presente allo stadio come tifosa del figlio. Il momento in cui Totti si è accorto che c'era anche Ilary è stato ripreso dalle telecamere di Sport Italia facendo il giro del web.

La reazione di Francesco

In molti si sono chiesti quale sia stata la reazione di Francesco e la risposta è arrivata da un caro amico dell’ex capitano della Roma, Alex Nuccetelli, che spesso è intervenuto anche nel periodo della rottura: «Penso che sia un fatto abbastanza normale, i ragazzi erano allo stadio e hanno visualizzato che allo stadio c’era la mamma», ha raccontato a TAG 24. Nuccetelli è convinto che non si tratti di alcun dispetto, ma solo del desiderio di una mamma di fare il tifo per il figlio: «Penso che una mamma abbia diritto di vedere il figlio con il Frosinone.

Francesco Totti, Noemi Bocchi gli organizza la festa di compleanno: a cena anche la figlia Chanel e il fidanzato Cristian https://t.co/5xsDWzlwbx — Leggo (@leggoit) September 28, 2023

Il ritorno alla Roma

Sembra quindi confermare che Totti non avrebbe alcun problema nei confronti di Ilary, in queste dinamiche: «Francesco non se l’è assolutamente presa. Lui tiene prima di tutto ai figli, quindi se la mamma è presente lui ne è soltanto che felice». Sul ritorno dell'ex capitano alla Roma aggiunge: «Francesco è contento perché per la prima volta la società sta facendo dei passi verso di lui, prima erano tutte voci ma nulla di reale è concreto. Potremmo avere novità a breve, se gli fanno una proposta adeguata il suo amore più grande è la Roma».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Settembre 2023, 13:36

