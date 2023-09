Chanel Totti, sullo yacht anche Noemi Bocchi: «Come la prenderà mamma Ilary?»

di Redazione web

Chanel Totti, sullo yacht a Montecarlo, sarebbe in dolce compagnia. Con lei, però, non c'è solo il fidanzato Cristian Babalus, ma si presume ci siano anche Noemi e Totti. A dimostrarlo sarebbero delle Instagram stories caricate durante la serata di ieri e nella prima giornata di oggi. La giovane figlia di Francesco Totti e la sua compagna hanno condiviso lo stesso scenario: lo yacht di notte in navigazione e le luci della costa di Montecarlo.

«Come la prendera Ilary Blasi?», si chiedono i fan. Scopriamo insieme cos'è successo.

Chanel Totti a Montecarlo: con chi?

A destare qualche perplessità sul suo viaggio a Montecarlo sono stati proprio i fan della giovane 16enne. La figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti, infatti, pare che sia partita su uno yacht di lusso, che soggiorni in un albergo da oltre mille euro a notte e che stia solo con il suo fidanzato Cristian Babalus. Però, i più attenti avranno notato che anche Noemi Bocchi ieri sera pare fosse sullo stesso yacht e che quindi, più che di una fuga d'amore, si possa parlare di una vacanza di famiglia.

Dov'è mamma Ilary?

A Ilary Blasi tutto questo potrebbe infastidire? Non è da escludere, ma la conduttrice, almeno secondo quanto pubblicato nelle ultime ore, non sembrerebbe essere particolarmente scossa.

Ultimo aggiornamento: Sabato 30 Settembre 2023, 14:45

