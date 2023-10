Chanel Totti e Cristian Babalus: selfie di coppia allo specchio in ascensore a Montecarlo

di Redazione web

Chanel Totti e Cristian Babalus sembrano essere più innamorati che mai: la loro storia procede a gonfie vele, tra selfie di coppia in ascensore, vacanze lussuose e baci appassionati sotto il sole. La secondogenita di Francesco Totti e Ilary Blasi ha cuore e occhi solo per il tiktoker con il quale fa coppia fissa, ormai, da diversi mesi. Proprio nelle sue ultime storie Instagram, Chanel ha pubblicato l'ennesima foto insieme al fidanzato.

Chanel Totti, il messaggio misterioso d'auguri a papà Francesco: «Solo noi sappiamo»

Chanel Totti e Cristian Babalus allo specchio: lui la bacia per il selfie da incorniciare

La storia Instagram di Chanel Totti

Chanel Totti, nelle sue ultime storie Instagram, ha postato un selfie con il suo Cristian Babalus. I due, sono in ascensore e lei si copre il viso con lo smartphone mentre lui ha un'espressione seria. La 16enne indossa un abito arancione brillantinato molto attillato, capelli raccolti e borsetta color oro, il tiktoker, invece, è vestito di tutto punto con pantaloni, t-shirt e giacca neri.

Chanel non scrive nulla per raccontare il momento ai suoi follower, ma niente paura perché, che lei e il suo Cristian siano molto affiatati, lo si vede da tutti i contenuti che posta sui social.

I commenti dei fan

Proprio nelle scorse ore, Chanel Totti ha pubblicato una nuova foto Instagram in si trova nel lussuoso ristorante Crazy Pizza di Montecarlo. Indossa una camicetta bianca, una gonna di paillettes e scarpe blu con tacco e fiocco brillantinato. Qualche suo follower ha commentato lo scatto scrivendo: «Hai 16 anni ma sembri una 30enne...», «Ma tu a scuola non ci sei tornata?» oppure «Secondo me stai bruciando un po' troppe tappe della vita».

