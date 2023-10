Ilary Blasi irriconoscibile: il nuovo look dopo l'Oktoberfest lascia tutti senza parole FOTO

di Redazione web

Ilary Blasi ha cambiato look. La showgirl per il rientro a Roma dopo l'Oktoberfest a Monaco di Baviera in Germania ha sciolto le trecce, classiche del look per l'evento, e il risultato è incredibile. Condividendo lo scatto post atterraggio, la conduttrice dell'Isola dei famosi si è immortalata con una nuova acconciatura che la rende quasi irriconoscibile rispetto al suo biondo liscio impeccabile con cui siamo abituati a vederla in televisione.

Ecco il look della showgirl.

Ilary Blasi e il nuovo look

Il cambio di acconciatura lo avevamo visto alla Biennale di Venezia. Sul red carpet, infatti, Ilary Blasi si era già presentata con un nuovo colore di capelli, più naturale e con un outfit sobrio, semplice ed elegante.

La conduttrice, all'Oktoberfest, ci è andata insieme al suo compagno Bastian Muller, originario della Germania, con cui ha condiviso dei giorni di spensieratezza tra giostre e birre.

Ultimo aggiornamento: Domenica 1 Ottobre 2023, 22:19

