Chanel Totti e Cristian Babalus, serata nella pizzeria di Flavio Briatore a Montecarlo dopo lo yacht: «Sei un mix perfetto tra la mamma e il papà»

Chanel Totti è già una star. La figlia adolescente di Ilary Blasi e Francesco Totti è già amata e criticata come i genitori e negli ultimi giorni, soprattutto, gli scatti a Montecarlo hanno diviso i fan. Su uno yacht con il suo fidanzato Cristian Babalus, la 16enne ha fatto innamorare i fan che spesso però hanno avuto da ridire sul suo stile di vita. Ecco di cosa si tratta.

Chanel Totti, la 16enne sullo yacht con Cristian Babalus in Costa Azzurra. Valanga di critiche: «Vai a lavorare»

Chanel Totti a Montecarlo

Chanel Totti nelle ultime ore ha condiviso uno scatto da Crazy Pizza, la pizzeria di Flavio Briatore, e ha conquistato tutti. Sui social, infatti, in molti hanno fatto i complimenti alla 16enne per la bellezza che dimostra: «Sei un mix perfetto tra la mamma e il papà», le hanno scritto i fan su Instagram. Ma non tutti sembrano condividere questo pensiero. Scopriamo perché.

Le critiche alla figlia di Totti

Molti fan, però, si chiedono se lo stile di vita che conduce l'adolescente non sia troppo rispetto agli standard.

