Ilary Blasi sulle montagne russe con Bastian Muller: «La potenza della birra»

Ilary Blasi, in questi giorni, si trova a Monaco di Baviera, in Germania, dove si sta godendo l'Oktoberfest insieme ad alcuni amici e al suo fidanzato Bastian Muller. I due stanno documentando tutto sui propri profili social con varie storie, immagini e video e proprio di recente, la conduttrice romana ha pubblicato un video in cui si scatena sulle montagne russe. I fan hanno molto apprezzato il suo outfit bavarese che non lascia nulla all'immaginazione.

La storia Instagram di Ilary Blasi

Ilary Blasi ha pubblicato alcune storie Instagram in cui si diverte sul vagone di una giostra insieme ai suoi amici e a Bastian Muller. La conduttrice è sulle montagne russe e riprende la storia di uno dei suoi compagni di avventure che scrive: «La potenza della birra».

Effettivamente, il video è stato pubblicato in seguito alla foto in cui Ilary beve della birra da un boccale da litro, il post aveva riscosso moltissimo successo e i fan avevano apprezzato molto lo scatto. Qualcuno, ad esempio, aveva commentato: «Prima di Bastian Muller, non sapevi neanche cosa fosse la birra», «La birra ti fa proprio bene» oppure «Sei sempre più sexy».

La storia con Bastian Muller

Ilary Blasi e Bastian Muller sembrano essere più innamorati che mai e la loro storia d'amore sembra procedere a gonfie vele. La conduttrice e l'imprenditore tedesco stanno trascorrendo qualche giorno di relax e divertimento nella località tedesca patria dell'Oktoberfest.

