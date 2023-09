Ilary Blasi e Bastian all'Oktoberfest, hater scatenati: «Prima di lui, non sapevi nemmeno cosa fosse»

di Redazione web

Ilary Blasi, in questo momento, sta trascorrendo alcuni giorni in Germania, più precisamente a Monaco di Baviera dove sta prendendo parte all'Oktoberfest, la tradizione tedesca che, ogni anno, raduna milioni di turisti da tutto il mondo. La conduttrice romana ha pubblicato moltissime storie sul proprio profilo Instagram e una nuova foto che ha riscosso molto successo ma ha anche fatto storcere il naso a qualche hater.

Il post Instagram di Ilary Blasi

Ilary Blasi, nelle scorse ore, ha pubblicato diverse storie Instagram in cui mostra ai suoi milioni di follower come si stia divertendo all'Oktoberfest. Con lei, c'è il suo compagno Bastian Muller e i due hanno indossato i tipici abiti bavaresi che sono propri della festività e soprattutto di Monaco.



Oltre alle tante immagini e video postate dalla conduttrice, qualche ora fa, è comparsa anche una nuova foto sul suo profilo Instagram in cui si vede Ilary che guarda verso la telecamera mentre beve la birra da un boccale da litro. Il post ha riscosso moltissimo successo e i fan le hanno rivolto tantissimi complimenti per la sua bellezza. Qualcuno, però, ha avuto da ridire e ha scritto: «Prima che ti fidanzassi con Bastian non sapevi nemmeno cosa fosse l'Oktoberfest», «Un po' ridicola in questa foto» oppure «Pensa di avere vent'anni».

La storia d'amore di Ilary e Bastian

Nonostante i due non compaiano spesso insieme sui propri canali social, la storia d'amore tra Ilary Blasi e Bastian Muller sembrerebbe procedere a gonfie vele.

Ultimo aggiornamento: Sabato 30 Settembre 2023, 17:28

