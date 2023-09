Ilary Blasi a pranzo da sola a pomeriggio inoltrato: «Bistecca e insalatina»

di Redazione web

Ilary Blasi non è molto attiva sul proprio profilo Instagram perché non pubblica quasi mai foto o storie di ciò che fa durante il giorno. A volte, però, capita che la conduttrice romana voglia far sapere ai suoi follower dove si trova e, quindi, pubblichi qualche immagine o video nel proprio profilo Instagram. Così, ha fatto nelle sue ultime storie in cui si reca a pranzare in un ristorante romano alle quattro del pomeriggio.

Il pranzo di Ilary Blasi

Occhiali scuri e grandi, capelli raccolti, t-shirt crop nera e pantaloni bianchi. È questo l'outfit che Ilary Blasi ha scelto per il suo pranzo in solitaria e con il quale si è mostrata nelle sue ultime storie Instagram. La conduttrice registra un semplice video selfie, senza dire nulla e, poi, non appena raggiunge la sua destinazione, filma il proprietario del posto, probabilmente un amico.

Infine, Ilary mostra ai suoi fan il suo pranzo: una bistecca con un po' di insalatina.

Ilary Blasi e l'amore

Ilary Blasi, nelle sue ultime storie Instagram, non era accompagnata da nessuno ma i fan non si preoccupano per questo perché sono certi che la sua storia d'amore con Bastian Muller stia procedendo a gonfie vele. La conduttrice è molto riservata e anche quando è insieme al compagno non pubblica molti contenuti. I suoi follower sono convinti che lo faccia anche per preservare la privacy dell'imprenditore tedesco con il quale, ormai, fa coppia fissa da quasi un anno.

