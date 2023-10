Sonia Bruganelli e Antonino Spinalbese, la frecciatina di Adriana Volpe: «Cene particolari?»

di Redazione Web

Adriana Volpe è stata un vero e proprio fiume in piena nel corso della sua lunga intervista a Casa Chi dove ha commentato le dinamiche della casa del Grande Fratello, ma non solo. Oltre a dire la sua su Beatrice Luzzi e sugli altri gieffini, si è lasciata andare a qualche battutina su alcuni gossip che hanno a che fare con il programma, ma con persone che ormai sono fuori.

I rumors

Il riferimento era sulle voci di una presunta frequentazione tra Antonino Spinalbese e Sonia Bruganelli. I due sono stati sorpresi a cena insieme e anche i loro post hanno destato qualche sospetto, ma i diretti interessati hanno smentito la notizia parlando di progetti lavorativi. «Mi dispiace di nuovo per Dagospia… E un po’ anche a me», ha scritto la Bruganelli postando una foto dove compare sì insieme ad Antonino, ma anche ad altre persone e in cui fa accenno a dei nuovi progetti in vista.

Peccato però che Dagospia, in fondo, anche la prima volta non abbia sbagliato la notizia, visto che poche settimane dopo la news, l'annuncio della separazione da Paolo Bonolis è arrivato proprio da lei.

