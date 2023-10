Sonia Bruganelli e Antonino Spinalbese, la verità sul (presunto) flirt. Lei racconta tutto: «Spiace per voi»

di Redazione web

Si sono rincorse a lungo le voci su una possibile frequentazione tra Sonia Bruganelli (49 anni) e Antonino Spinalbese (28 anni), l'ex di Belen ed ex concorrente del GfVip. Tutto è scaturito da una cena a cui entrambi avrebbero partecipato e dove sarebbero stati visti molto complici e alcuni commenti galeotti sotto alle foto postata dalla ex moglie di Paolo Bonolis, dove casualmente mancava proprio Antonino.

«Manca il ragazzino lì in mezzo», aveva commentato lui, «Non capisco a chi tu possa riferirti», aveva scritto lei, alludendo a qualcos'altro che poco fa ha svelato. Che sia vera la loro frequentazione? Andiamo a leggere che cosa ha rivelato Sonia Bruganelli.

Sonia Bruganelli e Antonino Spinalbese, messaggi galeotti dopo separazione da Paolo Bonolis?

Sonia Bruganelli, il buongiorno con le pillole: «E quella blu? E' per il mio fidanzato...»

Sonia Bruganelli, la verità su Antonino Spinalbese

Sonia Bruganelli ha pubblicato una storia su Instagram in cui chiarisce le voci sulla presunta frequentazione tra lei e Antonino Spinalbese, nate dopo essere stati visti cenare insieme in un noto ristorante di Milano.

«Mi dispiace per voi, e un po' anche per me...

La cena quindi non era un appuntamento romantico, ma "solo" un incontro di lavoro, insieme a Federico Lampredi e Violante Bartalucci. Il primo è un autore televisivo che ha collaborato alla realizzazione di programmi tv quali il Grande Fratello e Ciao Darwin. La seconda è invece produttrice esecutiva di Nonpanic, società di produzione del gruppo Banijay.

