Sonia Bruganelli, corteggiatrice di Paolo Bonolis le scrive una “proposta indecente”: la risposta è esilarante

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, si sa, si sono lasciati. Dopo mesi di rumors e gossip è arrivata conferma dai diretti interessanti che però garantiscono che rimane il rispetto, la fiducia e l'amore reciproco. E ci mancherebbe dopo 25 anni insieme e tre figli. Ma ora la loro strada si divide, almeno quella matrimoniale. Lavorano ancora insieme, fanno vacanze insieme e passano molto tempo libero assieme, però in futuro non si vedono più in coppia.

Sonia Bruganelli, una corteggiatrice di Bonolis le scrive

Così nell'ultima foto che Sonia ha condiviso sui social arriva la proposta di una fan di Bonolis che spiazza tutti, tranne l'ex moglie che replica prontamente (come sempre). Nello specifico sotto uno scatto che l'imprenditrice ha da poco messo su Instagram arriva la "proposta indecente" della corteggiatrice del conduttore. «Però potresti presentarmi Paolo!», preparata come sempre Bruganelli ha replicato: «Non dispongo della sua agendina».

Pensava di averla chiusa con eleganza e ironia la donna invece la corteggiatrice ha continuato a provocare Sonia: «Ma una buona parola la potresti mettere… Prometto che farai parte sempre della nostra vita».

