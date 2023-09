I Fatti Vostri, gaffe di Tiberio Timperi in diretta: «Come si dice buongiorno in svedese?». La risposta di Anna Falchi gela tutti

di Redazione web

Non proprio un esordio col... botto. Oggi Tiberio Timperi, reduce dall'esperienza con Uno Mattina Estate, ha esordio a I Fatti Vostri in Rai accanto ad Anna Falchi con una piccola gaffe che è rimbalzata immediatamente sui social. «Buongiorno a tutti - ha detto in apertura di trasmissione Timperi - ma come si dice buongiorno in svedese?». Una Anna Falchi un po' imbarazzata, ha sottolineato l'errore del collega Rai e l’ha immediatamente corretto: «Semmai in finlandese, parti subito male, non hai studiato la mia biografia - ha sorriso lei in diretta tv, sottolinenando le sue origini finniche -. Comunque benvenuti e benvenuto anche a Tiberio Timperi e Flora Canto, new entry di questa nuova edizione del programma». Anna Falchi è in realtà uno pseudonimo di Anna Kristiina Palomäki Falchi, lei ha cittadinanza finlandese ed è nata a Tampere nel 1972. Quindi nessun legame con la Svezia...

Anna Falchi e il via della nuova edizione de I Fatti Vostri

Solo qualche giorno fa Anna Falchi aveva spiegato come I Fatti Vostri fosse un programma con il quale «facciamo compagnia alle persone». «È come fosse uno show di prima serata a mezzogiorno.

Sono questi i motivi per i quali Anna Falchi ama condurre lo storico programma creato nel 1990 da Michele Guardì, per la tarda mattinata di Rai2, che torna proprio da oggi 18 settembre alle 11.10. Insieme all'attrice e conduttrice approdata al programma nel 2021, a fianco di Salvo Sottile, quest'anno c'è un nuovo co-conduttore Tiberio Timperi, e come new entry, Flora Canto in un cast che comprende, fra gli altri anche Paolo Fox con il suo oroscopo, gli aggiornamenti meteorologici con il colonnello Massimo Morico e l'orchestra diretta da Stefano Palatresi.

