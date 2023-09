Anna Falchi e l'ansia per la figlia 12enne: «Sto attenta, ci sono tanti 'diavoli' in giro»

Un programma con il quale «facciamo compagnia alle persone». Così Anna Falchi ha definito 'I Fatti vostri'. «È come fosse uno show di prima serata a mezzogiorno. Perché c'è un pò di tutto, la musica, il gioco, la cronaca il divertimento, ci sono gli incontri. È intrattenimento per un pubblico che sta in casa a quelle ore». Sono questi i motivi per i quali Anna Falchi ama condurre lo storico programma creato nel 1990 da Michele Guardì, per la tarda mattinata di Rai2, che torna dal 18 settembre alle 11.10.

Insieme all'attrice e conduttrice approdata al programma nel 2021, a fianco di Salvo Sottile, quest'anno c'è un nuovo co-conduttore Tiberio Timperi, e come new entry, Flora Canto in un cast che comprende, fra gli altri anche Paolo Fox con il suo oroscopo, gli aggiornamenti metereologici con il colonnello Massimo Morico e l'orchestra diretta da Stefano Palatresi.

