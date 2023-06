Tiberio Timperi lascia Uno Mattina dopo 26 anni: «Una seconda casa che ritroverò a I Fatti Vostri»

di Redazione web

Aria di cambiamenti per i programmi della Rai. Dalla nomina del nuovo amministratore delegato Roberto Sergio, sono stati molti i programmi che hanno cambiato conduttori o sono in procinto di nuovi inserimenti con la nuova stagione televisiva che partirà da settembre 2023.

I programmi stanno volgendo al termine per la pausa estiva e i presentatori stanno annunciando nuovi cambiamenti. Dopo l'addio di Flavio Insinna a L'Eredità, tocca a Tiberio Timperi annunciare la sua ultima edizione a Uno Mattina dopo 26 anni per passare ad un altro noto programma della Rai.

Andiamo a scoprire cosa è successo.

Il conduttore della Rai ha dato il suo addio al pubblico di Uno Mattina che da 26 anni segue il celebre programma.

«Siamo al termine di questa stagione fortunata in termini di ascolti. Termina questa edizione che per me è l'ultima dopo 26 anni, una sorta di seconda casa - ha detto Tiberio Timperi -. Io vi ringrazio di averci sempre accolti, ringrazio gli amici di questa squadra che ritroverò nella prossima avventura, sempre in questo studio de I Fatti Vostri con Michele Guardì. Ringrazio chi mi ha dato l'opportunità di essere qui e andare anche a toccare altre corde di questa magnifica chitarra che è la Rai e cercheremo di suonare la musica giusta».

Insomma, un addio dolce che i fan hanno accolto con molto stupore. Sui social sono in molti a fargli gli auguri per questa nuova avventura. Tiberio Timperi andrà a sostituire Salvo Sottile accanto alla conduttrice Anna Falchi.

Finalmente, dopo la turbolenta lite con Gianni Ippoliti, per Tiberio si apre una parentesi molto positiva per la sua carriera.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 19 Giugno 2023, 10:29

