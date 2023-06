L'Eredità, Flavio Insinna ringrazia commosso i telespettatori: addio al programma di Rai 1, al suo posto Pino Insegno

di Redazione web

Flavio Insinna è sicuramente uno dei conduttori italiani più amati in assoluto, grazie alla sua spigliatezza, ironia e simpatia. Il presentatore romano è al timone del quiz show L'Eredità, ormai da diversi anni: era, infatti, il 2018 quando prese il posto di un compianto Fabrizio Frizzi. La sua avventura all'interno del programma che precede il TG1 è, però, arrivata al termine ed ecco che proprio stasera, domenica 18 giugno, Flavio ha salutato i suoi fedeli telespettatori. Il nome del suo sostituto sarebbe già certo.

I saluti di Flavio Insinna

L'avventura di Flavio Insinna all'Eredità è giunta al termine dopo cinque anni nei quali il conduttore ha intrattenuto i milioni di telespettatori che lo seguivano molto appasionatamente. In questo periodo, però, in Rai stanno avvenendo dei cambiamenti importanti a livello organizzativo, ed ecco, quindi, che hanno toccato anche il presentatore. Flavio Insinna, con il suo modo gentile e sorridente, ma con un tocco di emozione, ha salutato il pubblico che gli ha tenuto compagnia per tutti questi anni: «Ringrazio tutti i telespettatori che mi hanno sempre seguito e che sono stati con me nonostante tutto ciò che stava succedendo nel mondo. Voi, ci siete stati con la pandemia e con la guerra che è, purtroppo, ancora in corso». Insinna ha, poi, ricordato l'appuntamento estivo con Reazione a Catena, condotto dal collega Marco Liorni. Ma, quindi, chi prederà il suo posto al timone dell'Eredità?

Il sostituto di Flavio Insinna

L'Eredità, come del resto ogni anno, si fermerà per la pausa estiva e il quiz show condotto da Marco Liorni andrà avanti fino alla fine del 2023. Poi, a gennaio, il programma appena lasciato da Flavio Insinna avrà un nuovo conduttore: Pino Insegno che è pronto a mettersi al comando del gioco lasciatogli dal collega.

