Fabio Fazio, l'ultima a Che Tempo Che fa in Rai: «Topo Gigio era di destra o di sinistra?». Il monologo in diretta tv

Dopo tanto parlare, questa sera, calerà il sipario sul programma di Rai 3 di Fabio Fazio. "Un'ultima fatica" per il conduttore alle redini di Che tempo che fa. Un appuntamento che in tanti non hanno voluto perdere. Tutti in attesa di scoprire se Fazio si fosse tolto qualche sassolino (o macigno) dalle scarpe.

Il programma ha inizio e un grosso applauso accoglie il conduttore che, già molto emozionato, avverte i presenti: «Se andiamo avanti così, sarà difficile arrivare fino alle fine». Poi il monologo...

«Topo gigio era di destra o di sinistra?»

Fabio Fazio lascia la parola a Michele Serra, è lui a prendersi l'onere di aprire l'ultima puntata del conduttore sui canali Rai. E la sua riflessione è tutta incentrata sulla storia della Rai che, inevitabilmente, si intriseca (quasi si fonde) con le ingerenze politiche. «Topo Gigio sarà stato di destra o di sinistra?», si chiede con ironia e sottile condanna a quanto sta accadendo attorno ai cambiamenti dei canali di viale Mazzini.

"Fughe" e arrivi che ci sono sempre stati, ma che preoccupano Serra per quanto sta avvenendo attorno al Totonomi iniziato. «Fossi un giornalista o un conduttore che a breve prenderà posto nei programmi Rai, avrei paura - spiega Serra -. Avrei paura di essere associato solo a una persona di destra, ma non brava... Nessuno si è mai chiesto se Topo Gigio fosse di destra o di sinistra, perché bastava la sua figura: lui era Topo Gigio».

