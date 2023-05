Antonella Clerici verso l'addio alla Rai? Una frecciatina in diretta preoccupa i fan: ecco cos'ha detto

di Redazione web

Antonella Clerici, durante l'ultima puntata di "È sempre mezzogiorno" ha insospettito i fan sul suo futuro. La conduttrice presenta da anni programmi di cucina (e non solo) sulle reti Rai, da "La prova del cuoco" a "The Voice Kids" e "The Voice Senior"fino al Festival di Sanremo, ed è sempre stato un volto molto amato dal pubblico per la sua onestà e lealtà dimostrata negli anni.

Nell'ultima puntata di "È sempre mezzogiorno" si sarebbe lasciata, però, sfuggire una frecciatina che avrebbe preoccupato i fan sul suo futuro nelle reti Rai, a seguito del nuovo consiglio d'amministrazione della rete pubblica, che sarebbe più 'vicino' al nuovo governo Meloni. Andiamo a vedere la frecciatina (o presunta tale) che la presentatrice ha lanciato.

Maltempo in Romagna, Antonella Clerici scoppia in lacrime in diretta: «Scusatemi, ma penso a quella povera gente» VIDEO

Felicissima Sera: Antonella Clerici per il gran finale da Pio e Amedeo. Tutti gli ospiti

La stoccata alla nuova Rai meloniana

L'episodio avvenuto questa mattina a "È sempre mezzogiorno" ha lasciato tutti senza parole e gli spettatori non hanno potuto fare a meno di chiedersi se questa frecciatina possa perannunciare un ritiro di Antonella Clerici dalla Rai. Durante il noto programma di cucina, un'assistente del programma televisivo entra in studio perché nota il pavimento staccato in un determinato punto. Antonella Clerici non ci pensa due volte e ferma la diretta di "È sempre mezzogiorno" per andare accanto alla donna ed è qui che ne approfitta per lanciare la stoccata.

«Non dobbiamo nasconderci. Noi diciamo sempre la verità, fin troppo - dice la conduttrice facendo vedere i telespettatori il pavimento staccato -. Poi infatti ci cacceranno, ma non importa». Quest'ultima frase ha lasciato il pubblico di stucco che non si aspettava una frecciatina del genere. Sarà il preludio di un abbandono anche da parte della nota conduttrice? Per la Rai sarebbe un colpo molto duro, soprattutto negli ultimi giorni in cui ha già annunciato l'abbandono di Fabio Fazio e di "Che tempo che fa".

Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Maggio 2023, 17:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA