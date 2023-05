Nomine Rai, il valzer dei conduttori: Pino Insegno al posto di Insinna, il ritorno di Nicola Porro, Monica Setta alla domenica

C'è fermento nei corridoi di Viale Mazzini. La caccia ai programmi è cominciata. E anche i conduttori si preparano al fatidico valzer. In ascesa gli alfieri vicini al centrodestra, da Monica Setta a Incoronata Boccia, da Nunzia De Girolamo a Laura Tecce e Pino Insegno. Per non parlare poi di Nicola Porro, il cui ritorno in Rai è una possibilità tutt'altro che remota. Potrebbe essere lui e non più Massimo Giletti a condurre il talk di metà settimana (mercoledì preferito al giovedì) che non andrà più in prima serata su Rai2 bensì su Rai3. Stando alle indiscrezioni ecco una panoramica.

Rai, il valzer delle nomine dopo le dimissioni di Fuortes: il pole Roberto Sergio. Il totonomi per i posti chiave

Fuortes, dimissioni dalla Rai: «Rimetto il mandato nell'interesse dell'azienda»

Nomine Rai, il valzer dei conduttori

Massimiliano Ossini dovrebbe restare a Unomattina perché ha fatto buoni ascolti e perché è stimato e apprezzato da Marcello Ciannamea, prossimo direttore dell'Intrattenimento Prime Time. Anche se va detto che c'è Roberto Poletti che scalpita.

Arrivi e partenze

Pino Insegno sta preparando un preserale su Rai2, poi da gennaio prenderà le redini de L'Eredità (Flavio Insinna avrà come contropartita diverse prime serate speciali su Rai1). Incoronata Boccia dovrebbe entrare nel portone principale di Tg2 Post e per Manuela Moreno si potrebbe spalancare la piazza di Agorà. Monica Setta spera di prendere il posto di Serena Bortone nel primo pomeriggio di Rai1 ma probabilmente per lei c'è uno spazio domenicale (probabilmente al posto di Francesca Fialdini). Con l'arrivo di Gian Marco Chiocci al Tg1 Emma D'Aquino dovrebbe tornare in conduzione alle 20, pur conservando le sue trasmissioni.

Tuttavia va detto che ascolti ed empatia alla mano Francesca Fialdini, Monica Giandotti e Serena Bortone (quest'ultima stimata anche da Sangiuliano che non è certo di sinistra) non meritano di essere sostituite in maniera brutale, senza almeno un paracadute. Nel caso dovesse accadere sarebbe soltanto per una decisione politica. In estate potrebbe tornare in video Claudio Lippi con un programma su Rai3 sulle liti condominiali. Suo tifoso speciale è Gianni Letta.

