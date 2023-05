L'Eredità, il 18enne Christian indovina la parola alla "ghigliottina" e vince 85mila euro

di Redazione Web

Una vittoria che ha tenuto tutti incollati davanti alla televisione. Christian di Grottammare, in provincia di Ascoli Piceno, è uno studente di 18 anni del liceo scientifico Rosetti di San benedetto del Tronto ha vinto stasera 85mila euro a L'Eredità, trasmissione televisiva condotta da Flavio Insinna.

Il giovane ha indovinato la parola alla "ghigliottina" e si è aggiudicato l'importante montepremi, a soli 18 anni di età.

L'eredità: Christian a 18anni sbanca il gioco

Il giovanissimo concorrente non è il primo vincitore proveniente dalle Marche. A dicembre scorso, infatti, altre due giovanissime marchigiane avevano sbancato in prima serata. Erano le sorelle Maria Vittoria e Benedetta Ballirano, anconetane doc rispettivamente classe 1996 e 2000 che ai "Soliti Ignoti", lo show di Amadeus in onda su Rai Uno, avevano vinto 188mila euro.

Ultimo aggiornamento: Martedì 23 Maggio 2023, 22:07

