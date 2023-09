Caterina Balivo, (dolce) sorpresa nel camerino a “La Volta Buona”: «Chi sa dirmi cosa sono?»

di Redazione web

Caterina Balivo è seguitissima nel suo programma di Rai 1, La Volta Buona dove, ogni giorno, intervista numerosi ospiti che raccontano la propria vita tra gioie e dolori. La conduttrice napoletana, inoltre, tiene aggiornati i suoi follower su tutti i retroscena e dietro alle quinte che riguardano la trasmissione. Ad esempio, questa mattina, lunedì 18 settembre, ha ricevuto in camerino un vassoio pieno zeppo di croissant e ha posto una domanda ai suoi fan.

Caterina Balivo ha pubblicato una storia sul proprio profilo Instagram in cui mostra ai suoi fan alcuni momenti prima di recarsi in sala trucco per prepararsi alla trasmissione. La conduttrice napoletana apre un vassoio di pasticceria e chiede ai follower: «Secondo voi che cosa sono queste? Cornetti, polacche o focacce? Il lunedì dei buoni propositi, va così oggi... ma vediamo se siete preparati... Io, comunque, vi dirò di più adesso ne metto una nel fornetto».

Caterina, poi, svela ai fan che si tratta del dolce polacca, ovvero una brioche farcita con abbondante crema pasticcera e amarene.

Caterina Balivo è molto attiva sui propri profili social, in particolar modo su Instagram dove, ogni giorno, condivide molte storie con i suoi fan che apprezzano molto la sua naturalezza e i bei messaggi che condivide sull'apprezzamento di se stessi.

