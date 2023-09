Caterina Balivo: «Mio papà avrebbe voluto che rimanessi a Napoli, ecco come ho fatto a trasferirmi a Roma»

di Redazione web

Caterina Balivo sta facendo divertire i telespettatori di Rai 1 con il suo show di infotainment, La Volta Buona, che va in onda tutti i giorni dalle 14 alle 16. La conduttrice napoletana, proprio per parlare del suo format, è stata invitata nel programma Radio 2 Social Club condotto da Luca Barbarossa e Andrea Perroni, ai quali ha raccontato alcuni aneddoti della sua vita privata e della sua giovinezza, tra cui anche lo "stratagemma" con cui è riuscita a trasferirsi a Roma.

Francesco Facchinetti da Caterina Balivo: «Pavarotti mi ha salvato dall'arresto in Honduras. Bullizzato sui social per il parrucchino»

Caterina Balivo: «Se fossi invidiosa mi starei antipatica anche io»

L'intervista di Caterina Balivo

Caterina Balivo, durante l'ultima puntata di Radio 2 Social Club, ha raccontato di essere sempre stata una ragazza molto indipendente che, nonostante l'appoggio della famiglia, non ha mai voluto dipendere da nessuno. La conduttrice ha spiegato come è avvenuto il suo trasferimento da Napoli a Roma, rispondendo a una curiosa domanda: «Cosa triterei tra un premio televisivo importante e il mio terzo posto a Miss Italia? Trito il premio importante, perché il terzo posto a Miss Italia è stata la mia volta buona per dire a mio padre che volevo studiare a Roma e iniziare a lavorare. Lui mi rispondeva che dovevo restare lì e fare l'università a Napoli. Ho risposto: allora vado a Miss Italia, vinco e me ne vado.

L'estate di Caterina Balivo

Infine, Caterina Balivo ha raccontato come ha trascorso l'estate: «Che estate ho passato? Bella, sono stata con i bambini, ogni tanto pure con mio marito. I miei bambini hanno 11 e 6 anni, hanno cominciato entrambi una scuola nuova, prima media e prima elementare».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 14 Settembre 2023, 19:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA