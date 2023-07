Caterina Balivo, bikini e smagliature, lei commenta così: «Accettatevi per come siete senza usare filtri»

di Redazione web

Caterina Balivo è una delle conduttrici televisive più amate dagli italiani ed è anche molto attiva e seguita sui suoi canali social. Uno dei post che, nei giorni scorsi, ha riscosso molto successo (tra like e commenti) è quello in cui Caterina si mostra in modo naturale, con smagliature e segni del tempo.

In molti le hanno fatto i complimenti per la sua forma e soprattutto per non avere utilizzato nessun filtro per eliminare quelli che, secondo alcuni, potrebbero essere "difetti". Alcuni utenti, però, le hanno fatto notare che mettere il bikini con le smagliature non è consigliabile, proprio per una questione estetica. La conduttrice ha risposto così.

Il commento di Caterina Balivo

Caterina Balivo è rimasta davvero sorpresa dalla reazione dei fan al suo ultimo post. La maggior parte dei commenti erano positivi ma qualcuno ha anche scritto: «Mi sa che è giunto il momento di “coprire”… le smagliature ormai sono super visibili, ormai certe cose sono da ventenni».

La conduttrice, quindi, un po' sorpresa, nelle sue storie Instagram, ha spiegato: «Colpita dai tanti commenti sulle mie smagliature e pancetta al mio ultimo post.

Caterina Balivo e la bellezza

Caterina Balivo in un'intervista rilasciata a Grazia aveva spiegato il suo rapporto con il concetto di bellezza: «Adesso ho maggiore consapevolezza. A vent'anni non avevo capito che ero bella, pensavo fossero tutte meglio di me. Non mi vedevo sensuale, semmai simpatica, schietta e con la risata sonora sempre pronta. Insomma, tutto tranne che sexy».

